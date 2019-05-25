Gönüller Kura'ni Kerim Tilaveti İle Mest Oldu

İnegöl Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife özel etkinlikler kapsamında teravih programlarıyla ilçe halkını buluşturuyor. Geçmiş yıllarda da düzenlenen teravih programları kapsamında; ramazan ayı boyunca 8 farklı camide Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında dereceler elde etmiş hafızlar, İnegöllüler için Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirip teravih namazı kıldırıyor.

2014 KUR'AN-I KERİM GÜZEL OKUMA YARIŞMASI DÜNYA BİRİNCİSİ HAFIZ ALPCAN ÇELİK

İlk teravih namazının kılındığı 5 Mayıs Pazar akşamı İshakpaşa Camisinde startı verilen teravih programlarının 5.'si 24 Mayıs Cuma günü Alanyurt Mahallesi, Yeni Camide 2014 Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Alpcan ÇELİK ile gerçekleştirildi.

Teravih programından sonra Osmanlı Şerbeti ikramı da yapılırken, Belediye Başkanı Alper Taban Hafız Alpcan ÇELİK'in gönülleri mest eden o muhteşem Kuran-ı Kerim tilavetinin ve Teravih namazının ardından cemaatle bir araya gelerek sohbet etti.

Kaynak: Bültenler