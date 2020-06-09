"Gönüllerimizi fethettiniz"

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

09.06.2020 19:32 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:58
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile birlikte Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Enstitü Müdürü Aysel Şenlen'den kurumda yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Büyük, Savaşçı ile birlikte maske üretim atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Koronavirüs salgını sürecinde gönüllü öğretmen ve usta öğreticilerin maske üretimi yaparak önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Büyük, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nün, gerek sağlık çalışanlarına gerekse eğitim camiasına önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Genel Müdür Büyük, "Gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Bu süreçte öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz gönüllü olarak fedakarca görev aldılar. Tüm dünya maske konusunda sıkıntı yaşarken ülkemizin bu konuda hem kendi kendine yetmesi hem de başka ülkelere yardım elini uzatmasında sizlerin bu fedakarlığının payı var. Bu çalışmalarda görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Genel Müdür Büyük, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nün ardından Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nu ziyaret etti. Savaşçı ile birlikte merkez binasında incelemelerde bulunan Büyük, kurum çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Atölye ve derslikleri gezerek eğitim ve üretim alanlarını yerinde inceleyen Büyük, kurum personeli ve usta öğreticilerle de sohbet etti.

Koronavirüs salgını sürecinde maske üretimi yaparak büyük bir hizmete imza atan usta öğreticilere teşekkür eden Genel Müdür Büyük, "Bu süreçte gönüllü olarak görev alarak gerçekten gönüllerimizi fethettiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Büyük, Sivas, CEO, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi Haber
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilleri yumruk yumruğa birbirine girdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022’de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Fatih Terim, ’Artık para için çalışmak istemiyorum’ sözleri nedeniyle Ryan Babel’i sildi Haber
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi Haber
Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç’ı engelledi Haber
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı ’3 yanlış bilgi’ sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Erdoğan, Yıldırım’ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım’ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Haberler››Güncel››'Gönüllerimizi fethettiniz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:57: Fas'ta OHAL süresi 1 ay daha uzatıldı - Haber 00:41: Danimarka'da sığınmacılara karşı sprey dağıtan siyasetçilerin "ırkçılık" cezası onandı - Haber 00:37: Son dakika haberi | Caddebostan sahilinde sosyal mesafe kuralı unutuldu - Haber 00:35: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 13 ölü, 2 kayıp - Haber 00:31: Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 427'ye yükseldi - Haber 23:21: Floyd protestoları sürerken ABD tarihinde ilk kez bir siyahi, kuvvet komutanı olarak görevlendirildi - Haber 23:13: Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler - Haber 22:00: Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi