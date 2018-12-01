'Gönüllerin Efendisi' Yıldırım'da Anıldı

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşriflerinin 1447. yıl dönümünde Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinliğinde ilçe sakinleri, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şiirlerle Gönüllerin Sultanı'nı andı. Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'nin yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, İlçe Müftüsü Musa Dolar ve çok sayıda ilçe sakini katıldı. İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Şair Dursun Ali Erzincanlı, Dünya Kur'an-ı Kerim güzel okuma birincileri Furkan Çınar ve Mehmet Bilir'in yer aldığı Mevlid-i Nebi programı gönülleri ihya etti.

'PEYGAMBERİMİZİ ANLAMALI VE ANLATMALIYIZ'

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1447. yıl dönümünde, O'nu anmaktan, anlamaktan ve yaşatmaktan büyük heyecan duyduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali "Alemlere rahmet olarak gönderilen Gönüller Sultanı'nı gönül diliyle anmanın verdiği heyecanı yaşıyoruz. Hazreti Peygamberimiz'i anlamak ve anlatmak bizlerin görevi. O'nun getirmiş olduğu evrensel mesajları çok iyi anlamalı, birlik, beraberlik ve kardeşliğimize asla zarar vermemeliyiz. İçerisinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, mesafelerin kısaldığı, refah seviyesinin yükseldiği, bir dönemde yaşıyoruz. Ancak bu dönemde insani değerler teknolojik gelişmelerle orantılı olarak artmadı. Son 150 yılda hiçbir dönemde olmadığı kadar insanlar katledildi. Hiçbir çağda olmadığı kadar insanlar göçe zorlandı. Hiçbir çağda olmadığı kadar İslam coğrafyası çok acımasız saldırılara maruz kaldı. Bu yüzden insanlığın kurtuluşunu sadece teknolojide arayamayız. İnsanlığın kurtuluşu için teknolojik gelişmelerle birlikte merhamete, fazilete, adalete, şefkate, ahlaka, insani değerlere ihtiyacımız var. Bunun en güzel örneği alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz ve O'nun hayatıdır. Çünkü O'nun dünyayı şereflendirmeleriyle yeryüzünde yeni bir devir başlamıştır. Biz de ebeveynler olarak evlatlarımızı yetiştirirken değerlerimize, kültürümüze, inançlarımıza, tarihimize ve ecdadımıza bağlı nesiller olarak yetiştirmeliyiz. Resulullah'ın şefaatine nail olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin" dedi.

'KUR'ANIMIZ KAYNAĞIMIZ, REHBERİMİZ PEYGAMBER EFENDİMİZ'DİR'

Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği anlamlı programda ilçe sakinleriyle beraber olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı, "Yıldırım Belediyemize ve Belediye Başkanımız İsmail Hakkı Edebali'ye böylesine anlamlı bir program düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Hiç kuşku yok ki din ve İslam, toplum yaşamını düzenleyen en önemli etkenlerden bir tanesidir. Kur'anımız kaynağımızdır, rehberimiz Peygamber Efendimiz'dir. Peygamber Efendimiz, 'Bana en yakın olan, benim soyumdan gelen değil, benim yolumdan gelenlerdir' buyurmuştur. Eğer bu coğrafyada ve dünyada huzur ve mutluluk içerisinde yaşamak istiyorsak elbette kaynağımız Yüce Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim ve rehberimiz de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem olmalıdır. Hem bu dünya için hem de ahiret için dinimizi ve Peygamberimizi iyi anlamamız, O'nun rehberliğinde ve önderliğinde yaşamımızı sürdürmemiz lazım. Evlatlarımız en kıymetli hazinemiz. Onları vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle beraber, imanlı, ahlaklı ve maneviyatlı yetiştirmemiz gerekiyor. Rabbim birlik, beraberliğimiz bozdurmasın, bozmak isteyenlere ve hainlere fırsat vermesin ve Efendimiz'in hamd sancağının altında hepimizi buluştursun" diye konuştu.

MANEVİYAT YÜKLÜ PROGRAM

2018 yılı Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Furkan Çınar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Nebi programında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatından kesitler sunan İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, gönüllere hitap etti. Hazreti Muhammed'i doğru anlamak, doğru anlatmak ve doğru yaşamak gerektiğini vurgulayan Döngeloğlu, "Lütfen Peygamber Efendimiz'in hayatını iyi okuyup, anlayalım. Çünkü Kur'an-ı Kerim bize Rasulullah'ı anlatırken, 'Allah'a ve ahiret gününe inanan, Rabb'ine döneceğine iman eden kullarım için Hazreti Muhammed'in hayatında çok güzel örnekler vardır' buyuruyor. Allah tarafından O, farklı bir ahlak, farklı bir karakter olarak yaşamıştır. Rabbimiz, O'na nasıl güzel bir ahlak verdiyse, bize Kur'an'da Resulullah efendimizin ahlakını övüyor. Onun Peygamberlik tarafı bize dini öğretir, onun insan tarafı bize insanlığımızı öğretir" dedi. Programının sonraki bölümünde Yıldırımlılarla buluşan Ünlü Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın seslendirdiği ve Peygamber Efendimiz'in yad edildiği 52 Gün Var, Adın Geçer ve Ben Kudüs'üm şiirleri katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Mevlid-i Nebi programı, 2012 yılı Dünya Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Birincisi Mehmet Bilir'in tilaveti ve yapılan dua ile sona erdi.