Gönüllü askerlik için dilekçe verdiler

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Ardahanlılar Derneği üyeleri, Suriye 'deki Türk askerlerine yapılan hain saldırı sonrasında gönüllü askerlik için dilekçe verdi.Suriye'nin İdlib şehrinde Mehmetçe yapılan hain saldırı sonrasında 34 şehit veren Türkiye yasa boğulurken, Orhangazi Ardahanlılar Derneği askerlere destek vermek ve halkın her zaman Türk ordusunun yanında olduğunu belirtmek için örnek bir davranış sergiledi. Ardahanlılar Derneği Başkanı Mustafa Kaya, 50'yi aşkın dernek üyesi ile birlikte askerlik şubesine gitti. Askerlik şubesini ziyaret eden Ardahanlılar, şubedeki asker ve personele başsağlığı dileyerek, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Şehit hepimizin şehidi; Türk ordusu yalnız değildir. Bu topraklar için canımızı verir, gözümüzü bile kırpmayız. Vatana can feda" diye konuştu.Ziyaret sonunda dilekçelerinin yetkililere teslim edildiğini açıklayan Kaya, "Gönüllü askerlik için dilekçelerimizi yetkililere teslim ettik. Umarım kabul edilir. Söz konusu vatan ise biz her zaman hazırız, yeterince şehit verdik, daha vermeyelim" dedi. - BURSA