Gönüllü Çevreci, Her Gün İnegöl Sokaklarını Temizliyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49



12 Kasım 2018 Pazartesi 16:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Nihat Muş, her sabah ilçedeki bazı sokakları gönüllü olarak temizliyor.Emekli olan Muş, Osmaniye Mahallesi Dere Sokak başta olmak üzere birçok sokakta elinde aldığı fırça ve faraş ile temizlik yapıyor.Çevredeki esnaf ve vatandaşlarca da takdirle karşılanan Muş, herkesin çevreye sahip çıkması gerektiğini söyledi.Yaşadığı çevrenin daha temiz olmasını istediğini belirten Muş, "Ben şu an emekliyim. Başka bir işim yok. Vaktimi böyle değerlendiriyorum. Diğer insanların da böyle olmasını isterim. Daha dikkatli davranmalarını isterim." diye konuştu.İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın kendisine teşekkür ettiğini belirten Muş, "Başkanımız Alper Taban da beni ziyaret etmişti. Teşekkür etti çevreyi temizlediğim için. Herkesin bu şekilde çevreye duyarlı olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.