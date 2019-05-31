Gönüllü çevrecilerden sahil temizliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi
, Dünya Çevre Günü
kapsamında çevre duyarlılığına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla öğrenciler ve çevre gönüllüleri ile birlikte Küçükkumla
sahilinde atık topladı.
Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Plajda Atık Toplama etkinliği Gemlik
Küçükkumla'da yapıldı. Çevreye ve denizlere olan duyarlılık ve kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalığı artırmak amacıyla yapılan etkinliğine Doğa Koleji
öğrencileri ve gönüllü çevreciler destek verdi. Ellerine çöp poşetlerini alan çevreciler, sahildeki atıkları büyük bir titizlikle topladı. - BURSA
Kaynak: İHA
Gemlik
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