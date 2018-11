Gönüllü Doktorlardan İdlib ve Afrin'e Sağlık Hizmeti

29 Kasım 2018 Perşembe 12:27



ABDULLAH DOĞAN - AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği gönüllüleri, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PYD/ PKK 'dan temizlenen Afrin ve İdlib 'de sağlık taraması yapıyor.Afrin ve İdlib'de faaliyetlerini sıklaştıran AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği gönüllüleri, mağdurların yaşadıkları coğrafyada yaralarını sarmaya çalışıyor.Dernek üyesi 50 doktor ve 150 sağlıkçı, dönüşümlü olarak her ay bölgede sağlık taraması faaliyetine katılıyor. Bölgede 5 kez mağdurlara şifa dağıtan gönüllü ekip, her ay düzenli ziyaretlerle sağlık hizmetinde bulunmayı hedefliyor.AID Konya Sağlık ve Tıbbi Yardım Derneği Başkanı Necati Özkan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te kurulan dernek aracılığıyla Suriye 'nin birçok bölgesinde hizmet verdiklerini söyledi.Dernek bünyesinde doktorların yanı sıra diş hekimi, eczacı ve sağlık teknisyeninin aralarında olduğu yüze yakın kurucuyla mağdurların yardımına koştuklarını anlatan Özkan, derneğin İHH 'nın hizmet götürdüğü yerlerde çalışma yürüttüğünü vurguladı.600 hasta muayene edildiÖzkan, Suriye'de iç savaşın çıktığı günden itibaren bölgeye gönüllü doktorların tıbbı yardım ve sağlık hizmetinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:"Bölgeyle yakından ilgileniyoruz. Suriye kanayan bir yaramızdır. Geçen hafta 7 kişilik doktor ekibimiz Afrin'e gitti. Aralarında aile hekimi, enfeksiyon ve göz hastalıkları uzmanı olan gönüllü arkadaşlarımız, İdlib ve Afrin'de Türk ordusunun barışı sağladığı bölgelerde iki gün gibi kısa bir sürede 600 hastayı muayene etti ve ilaçlarını temin etti. İhtiyaç sahiplerine merhem olmaya çalıştı. Yetim çocuklarımıza da sağlık desteği veriyoruz. Bu ziyaretlerde bir ihtiyaç olduğu tespit edildi. Oradaki arkadaşlar da bu hizmete ihtiyaç duyulduğunu bildirdi. Planlama yapıyoruz, her ay 3-4 hekimden oluşan sağlık ekibini bölgeye göndermeyi düşünüyoruz. Orta vadede 6 aylık bir programımız var. Her ay ortalama 500 hastaya bakmayı hedefliyoruz."Sağlık gönüllüleri 3 hastane kurduHayırseverlerin desteğiyle toplanan 400 bin liralık tıbbi malzemenin bölgeye götürüldüğünü ifade eden Özkan, "Oradaki hastanelere çeşitli yardımlarda bulunuyoruz. Diş muayenesi için konteyner seyyar klinik kurduk. Dönem dönem de buradan gönüllü doktorlarımız oraya gidiyor."Özkan, İdlib'de iki sağlık polikliniği ve bir de anne çocuk sağlığı takip merkezi olmak üzere 3 hastaneyi faaliyete geçirdiklerini ifade ederek, "Suriyeli doktorlar burada istihdam ediliyor. Türkiye 'nin çeşitli kentlerinden gelen gönüllü doktor arkadaşlarımız Afrin'de sağlık taramalarına katılıyor. Buradan aldığımız ilaçları gönderdik. Çadırlarda hijyen eksiklilerini gidermek için de 2 bin hijyen paketini Suriyeli kardeşlerimize ulaştırdık." açıklamasında bulundu.