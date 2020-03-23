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Gönüllü eğitmenlerden sağlık çalışanları için maske üretimi

ZONGULDAK'ta, valilik ve maske üretim firması arasında imzalanan protokol kapsamında, halk eğitim merkezinde gönüllü eğitmenlerce cerrahi maske üretimine başlandı.

23.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:41
Gönüllü eğitmenlerden sağlık çalışanları için maske üretimi

ZONGULDAK'ta, valilik ve maske üretim firması arasında imzalanan protokol kapsamında, halk eğitim merkezinde gönüllü eğitmenlerce cerrahi maske üretimine başlandı.

Zonguldak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, MFA İş Güvenliği Medikal Tekstil ile maske üretimi için protokol imzalandı. Fatih Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen imza törenine; Vali Erdoğan Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, MFA İş Geliştirme Mühendisi Cansın Piyan katıldı. İmzalanan protokolle ilk etapta 10 kişilik personelle tek kullanımlık 70 bin cerrahi maske üretimi hedeflendi. Usta öğreticilerden oluşan ekip, bugün maske üretimine başladı.

Vali Bektaş, ürettikleri maskeleri sağlık kuruluşlarına ücretsiz dağıtacaklarını belirterek, "Bu cerrahi maske. Buna her zaman ihtiyaç var. Şehrin önemli bir kuruluşu var. Tüm dünyaya maske üretiyorlar. Onların desteğiyle burada üretime başladık. Malzemelerini bağışladılar. İlk etapta 70 bin maske üreteceğiz. Bunları sağlık kuruluşlarına bedelsiz vereceğiz. Maske ihtiyacı devam ettiği takdirde üretimi devam ettirebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Usta öğretici Kadriye Yılmaz da meslektaşlarıyla birlikte gönüllü olarak maske üretimine başladıklarını belirterek, "Koronavirüs nedeniyle maske ihtiyacı oluştu. Biz gönüllü olarak burada toplandık ve maske üretimine başladık. Bugün başladık üretime. Malzeme top halinde geliyor. Burada kesimini ve dikimini yapıyoruz. Ürettiğimiz maskeler sağlık kuruluşlarına dağıtılacak" dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Erdoğan Bektaş, Güncel

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