Gönüllü Gençler, Engelli Gençlerle Buluştu

Giresun
Gençlik Merkezince düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler, Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki gençlerle bir araya geldi.
Dünya Gönüllülük Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte Giresun Gençlik Merkezi gönüllü gençleriyle halk oyunları ekibi, rehabilitasyon merkezindeki gençlerle buluştu.
Türküler eşliğinde halk oyunları oynanan etkinlikte, çeşitli yarışmalar da düzenlendi.
Giresun Gençlik Merkezi yetkililerince, toplumda birlik oluşturmak, rehabilite edilen gençlerin toplumda her daim yeri olduğunu hissettirmek amacıyla etkinliğin gerçekleştirildiği belirtildi.
07 Aralık 2018 Cuma 15:56