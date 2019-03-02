Gönüllü Gençler Selçuklu Mezarlığını Gezdi

Van
'ın Erciş
ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Selçuklu
mezarlığını gezdi.
İlçe Gençlik Merkezi'deki gönüllü gençler, kar yağının ardından güzel görüntülerin oluştuğu Çelebibağı
Mahallesi'ndeki tarihi Selçuklu ve Karakoyunlu
mezarlığını ziyaret etti.
Mezarlıkta dua eden gençler, ardından mezarlığı gezerek fotoğraf çekti.
Gençlik Merkezi gönüllüsü Hüsna Nur Yorulmaz, yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık tarihi mezarlığı ziyaret etmek istediklerini söyledi.
Kar yağışının ardından güzel görüntülerin oluştuğu mezarlıkta bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Yorulmaz, yaban hayvanları için de doğaya yem bıraktıklarını aktardı.
Güncel
Kaynak: AA