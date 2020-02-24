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Gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı

Van'ın Erciş ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bırakıldı.

24.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:12
'ın ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bırakıldı.
Gençlik liderleri ve gönüllü gençler, kar ve soğuk havanın etkili olduğu ilçede yaban hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda lokantalardan topladıkları atık yiyecekleri Deli 'ın yakınına bırakan gençler, kuşlar için de pet bardaklara yem doldurarak ağaçlara astı.
Gönüllülerden Cansu Güzel, lokanta ve benzeri işletmelerden topladıkları atık yiyecekleri yaban hayvanları için söz konusu bölgeye bıraktıklarını söyledi.
Pet bardaklara buğday doldurup ağaçlara astıklarını anlatan Güzel, kış boyunca projeyi sürdüreceklerini, lokantaların da bu çalışmaya destek verdiğini belirtti.
Gönüllü gençler, sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yiyecek bıraktı

Erciş, Çay, Van, Güncel

Kaynak: AA


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