Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gönüllü gençler ürettikleri siperlikli maskeleri polislere dağıtılacak

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yakutiye Belediyesi öncülüğünde gönüllü gençler, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü nedeniyle emniyet mensupları için siperlikli maske üretti.

10.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:15
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yakutiye Belediyesi öncülüğünde gönüllü gençler, Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümü nedeniyle emniyet mensupları için siperlikli maske üretti.
Sağlık çalışanları ve vatandaşların taleplerini karşılamak için siperlikli maske üreten Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (YAKMEK) görevli 15 kişilik gönüllü genç, bu kez de polisler için mesai yaptı.
Bu kapsamda günde 500'e yakın üretim yapmayı başaran gençler, hazırladığı siperlikli maskeleri, gün içinde görev başındaki polislere dağıtacak.
Kursu ziyaret ederek çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde dezenfeksiyon, maske ve eldiven desteklerinin devam ettiğini söyledi.
Gönüllü gençlerin söz konusu maskeleri yaptığını ifade eden Uçar, "Sağlık camiası ve vatandaşlarımızdan gelecek talepler üzerine böyle bir çalışma başlattık. 15 gönüllü arkadaşımız bu maskeleri yapıyor. Biz bugün maskelerimizi polis kardeşlerimiz için yapıyoruz ve onlara hediye edeceğiz. Onlar farklı bir noktada huzurumuz için çalışıyor." dedi.
Uçar, daha önce üretilen maskelerin de ilgili kurumlara teslim edildiğini belirterek, "Günde yaklaşık 500 adet maske üretiyoruz. Bunları Erzurum'daki özel ve kamu hastanelerindeki sağlık çalışanlarımızın tamamına tedarik ederek hediye ediyoruz. Belediyemizdeki çalışanlarımıza da bu maskeden yapıyoruz. Vatandaşlarımıza evde kalmaları yönünde çağrımızı yeniliyoruz. Ülkemiz, bu işi en iyi yöneten ülkelerden biri durumunda. Bu önlemlere harfiyen uygulamamızın başında evde kalmak geliyor." ifadesini kullandı. Gönüllü gençler ürettikleri siperlikli maskeleri polislere dağıtılacak

Kaynak: AA

Etiketler: Yakutiye Belediyesi, Erzurum, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››Gönüllü gençler ürettikleri siperlikli maskeleri polislere dağıtılacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:34: Mardin'in tarihi çarşıları düzenleniyor - Haber 16:34: Kumbarasındaki 100 lira ile Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu - Haber 16:33: Şanlıurfa'da türbeler ziyarete kapatıldı - Haber 16:33: ANKARA Kılıçdaroğlu Biz eskiye de dönmek istemiyoruz-2 - Haber 16:32: Altın Kayısı Sanat Derneği'nden online sanat yarışması - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 16:06: Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu - Magazin 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber