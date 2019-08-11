Haberler» Güncel» Haber

Gönüllü gençler yaşlı ve engellileri ziyaret etti

Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Erciş Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

11.08.2019 14:59
Gönüllü gençler yaşlı ve engellileri ziyaret etti
Van'ın Erciş ilçesinde Gençlik Merkezi gönüllüleri, Erciş Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde yaşlı ve engelli vatandaşları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Rehabilitasyon merkezindeki yaşlıların elini öpen, sohbet eden gençler, düzenledikleri çeşitli gösterilerle güzel vakit geçirmelerini sağladı.
Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Kurban Bayramı'nda bakıma insanları yalnız bırakmamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi
Ziyarette çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini aktaran Taşdemir, "Eskiden çocuklar, gençler bayramlarda büyükleri ziyaret ederlerdi. Burada da malum olduğu üzere yaşlılarımız var. Biz bayramda gençlerimizi bu insanlarla buluşturarak eski muhabbeti yaşatmak istedik. Farklı duygulara neden oldu, duygusal bir ortam oluştu." ifadelerini kullandı.
Gençlik Merkezi üyelerinden Ayşegül Sevinç, Kurban Bayramı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.
Rehabilitasyon ve bakım evlerinde yaşlı kalan insanların ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Sevinç, herkesin bu duyarlılığı göstermesini istedi.
Gönüllü gençler yaşlı ve engellileri ziyaret etti

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:37   Başkan Yılmaz, Mersinlilerin bayramını kutladı
15:37   Uganda'da hayırseverlerden Kurban Bayramı'nda her gün 5 bin kişiye yemek dağıtımı
15:37   İznik Gölü turkuaz rengiyle büyüledi
15:37   Baydilli, vatandaşlarla bayramlaştı
15:37   Kangal Kültürel Gastronomi Festivali
15:37   Leyleklerin göç yolcuğu başladı
15:37   Emniyet Genel Müdürü Aktaş; "100 bin emniyet mensubu 65 bin noktada trafik güvenlik hizmeti veriyor"