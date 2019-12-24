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Gönüllü gençlerden "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesi

Kahta Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesini hayata geçirdi.

24.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:36 Gönüllü gençlerden
Gençlik Merkezi gönüllüleri, "Bir Satır Daha Yaz, Bir Ağaç Kurtar" projesini hayata geçirdi.
Proje ile eski defterini getiren öğrencilere yeni defter hediye ediliyor.

Kahta Gençlik Merkezi Müdürü Nebi Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kağıt tüketimini azaltmayı ve geri dönüşüme katkı sağlamayı, böylece gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi.
Bulut, şunları kaydetti:
"Proje ile kağıt tasarrufu sağlıyoruz. Gençlerin sosyal sorumluluk projesinde yer almalarını sağlıyoruz. Bu konuda gençlerin hassasiyetlerinin artmasını bekliyoruz."

Kahta, Güncel

Kaynak: AA

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