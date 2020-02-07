Haberler » Güncel » Gönüllü gençlerden görev başındaki polislere sıcak çorba - Haber

Gönüllü gençlerden görev başındaki polislere sıcak çorba

Muş'ta Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmayarak kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çorba ikram etti.

07.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:44Gönüllü gençlerden görev başındaki polislere sıcak çorba
'ta Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, "Gençlerin İyilik Ağacı" projesi kapsamında soğuk havaya rağmen görevlerini aksatmayarak kontrol noktalarında nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çorba ikram etti.

Muş- , , Bingöl ve Bitlis karayolları üzerindeki kontrol noktalarında görev yapan polis memurlarıyla bir araya gelen gönüllü gençler, sıcak çorba dağıtarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Gençlik liderlerinden İrfan Batır, bölgenin zorlu şartları ve soğuk havaya rağmen vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya çalışan güvenlik güçlerinin yanında olduklarını söyledi.

Soğuk havada güvenliği sağlamak amacıyla nöbet tutan güvenlik güçlerine sıcak çorba ikram ettiklerini belirten Batır, "Güvenlik güçlerimiz bizim her şeyimiz. Onlar olmadığı müddetçe ülkemizde hiçbir şekilde rahat bir nefes alamayacağımızı, rahat bir şekilde yaşamayacağımızı bildiğimiz için bugün gönüllü kardeşlerimizle birlikte noktadayız ve kendilerine bu soğuk havada sıcak çorba ikramında bulunduk" dedi. - MUŞ

Diyarbakır, Erzurum, Polis, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:56  Karabet nerede? Karabet Geçidi konumu ve Karabet Tüneli haritası!
11:38  Garabet ve karabet farkı nedir? TDK'ya göre garabetin ve karabetin anlamı nedir?
11:10  Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
7.02.2020 13:33:39