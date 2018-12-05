Gönüllü Gençlerden İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:33

Kozlu Gençlik Merkezi ve gönüllü gençler 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü kapsamında topladıkları kıyafetleri ihtiyaç sahibi aileler için destek verdi.Zonguldak'ta bir alış merkezinin içerisinde başlatılan kampanya ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi İhtiyaç sahibi aileler için hazır edilen kutuya ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak istenen kıyafetler bırakılarak ailelere ulaştırıldı.Kozlu Gençlik Merkezi Müdürü Akif Başdağ, Gençlik Lideri Serdar Özada yönetiminde ki gönüllü gençler 5 Aralık Dünya Gönüllüler günü kapsamında topladıkları kışlık kıyafetleri kutuya atarak kampanya'ya destek verdi. Kutunun içerisinde ki kışlık kıyafetler yıkanarak 81 ilde ki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.Kozlu Gençlik Merkezi Müdürü Akif Başdağ, "Gücünü gönüllü gençlerinden alan Kozlu Gençlik Merkezi 5 Aralık Dünya Gönüllüler gününde düzenlediği etkinlikle, uzun uğraşlar sonucu duyarlı insanlarla işbirliği içinde hareket ederek toplamış olduğu kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine teslim etmek üzere bu konuda sosyal sorumluluk çalışması yapan bir temizlik markasına ulaşarak kıyafetlerin temizlenip ihtiyaç sahibi kişilere ulaşmasını sağlıyor.Yapılan birçok atölye ve kulüp faaliyetlerinin yanında "gençlerin iyilik ağacı" etkinlikleri kapsamında birçok gönüllülük ve iyilik faaliyetlerini gerçekleştiren Kozlu Gençlik Merkezi, gönüllü gençleriyle yaptığı faaliyetlerle özellikle soğuk havalarda gönülleri ısıtmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK