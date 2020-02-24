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Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine giysi

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine giysi dağıttı.

24.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:25Gönüllü gençlerden ihtiyaç sahiplerine giysi
'ta gönüllü gençler ihtiyaç sahiplerine giysi dağıttı.

Gönüllü gençler, düzenledikleri yardım kampanyasıyla topladıkları giysileri, ilçesi Mevlana Mahallesinde ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Amaçlarının gönülleri yapmak olduğunu söyleyen gönüllü gençlerden İdris Abacı, "İhtiyaç sahipleri bu kış gününde üşümesin diye böyle bir kampanya başlattık. Amacımız mutlu olmayan, yüzü gülmeyen çocuğumuz, kardeşimiz ve vatandaşımız kalmasın. Allah'ın izni ile ve hayırseverlerimizde katkılarıyla da bu hayırlı işte yol aldık ve birçok ailemizin yüzünü tebessüm ettirebildik. Bizlere destek veren herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: İHA

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