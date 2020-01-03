Haberler » Güncel » Gönüllü gençlerden yaşlı çifte sürpriz doğum günü kutlaması - Haber

Gönüllü gençlerden yaşlı çifte sürpriz doğum günü kutlaması

Ağrı'da Genç Kızılay ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllüleri sayesinde Eleşkirt ilçesine bağlı İkizgeçe köyünde yaşayan Abdurrahman ile Hangül Yerlikaya çifti ilk kez doğum günü kutladı.

03.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:06 Gönüllü gençlerden yaşlı çifte sürpriz doğum günü kutlaması
'da Genç ve Yarını Aydınlat Derneği gönüllüleri sayesinde Eleşkirt ilçesine bağlı İkizgeçe köyünde yaşayan Abdurrahman ile Hangül Yerlikaya çifti ilk kez doğum günü kutladı.
Üniversiteli öğrencilerden oluşan gönüllüler, doğum günleri aynı aya denk gelen 86 yaşındaki Abdurrahman ve 70 yaşındaki eşi Hangül Yerlikaya çiftine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı. Çocukları ve torunlarıyla aynı evde yaşayan Yerlikaya çiftini ziyaret eden gönüllü gençler, bir süre sohbet ettikten sonra daha önce hazırladıkları pastayı getirdi. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan yaşlı çift, mumları üfleyip söndürdükten sonra ilk kez doğum günü pastası kesmenin sevincini yaşadı. Gönüllüler, daha sonra çiftin elini öpüp sağlıklı yıllar diledi.
Genç Kızılay İl Başkanı Osman Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü kutlamak amacıyla yaşlı çifti evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.
Yaşlı çifti küçük bir sürprizle mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Taşdemir, "Amcamız ve teyzemizin hayatlarındaki ilk doğum günü kutlamasıydı. Geldiğimiz için çok mutlu olduk. Sürpriz bir ziyaret oldu, sonuçta onlar da bizim ailemiz." dedi.
Doğum günü kutlanan Abdurrahman Yerlikaya da yaşadığı mutluluğu dile getirmekte güçlük çektiğini belirtti. Eskiden zorlu yaşam koşulları nedeniyle doğum günü kutlaması yapmadıklarını aktaran Yerlikaya, şöyle konuştu:
"Geldiğinizden dolayı çok memnun oldum. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu ve bugün zamana uydum. Ömrüm boyunca ilk defa bugün doğum günü kutlaması yaptım. Çok memnun oldum. 86 yaşındayım. 9 çocuğum, 30 da torunum var."

Kızılay, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:21   Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı fabrika inşaatının yıkımı başladı-1 - Haber
12:21   Spor buzun sultanları, dünya şampiyonası'na hazırlanıyor - Haber
12:20   Altın yeni yılda yükselişe geçti - Haber
12:20   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde - Haber
12:17   HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 123'ncü gününde - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 12:23:52