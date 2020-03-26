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Gönüllü hizmet vakfı 65 yaş üstü "evde kitap oku" kampanyası başlattı

Gönüllü Hizmet Vakfı ve Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle Ataşehir bölgesinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların kitap ihtiyaçlarını karşılamak için el ele verdi.

26.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:28
Gönüllü hizmet vakfı 65 yaş üstü

Türkiye'nin ilk Gönüllülük Öğretmeni, Öğretim Görevlisi ve Yazar İnal Aydınoğlu'nun "Mutluluk Üzerine, Daha İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine" olmak üzere ilk etapta 3 kitaptan oluşan 350 tane kitap seti, belediye aracılığıyla evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ulaştırıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin ilk Gönüllülük Öğretmeni, Öğretim Görevlisi ve Yazar İnal Aydınoğlu, kurucusu olduğu Gönüllük Hizmet Vakfı'nın ve Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün aracılığıyla Ataşehir bölgesinde sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların evde daha iyi vakit geçirebilmeleri, kendilerini yalnız hissetmemeleri için yazdığı kitapları ulaştırdı. Gönüllülük, sevgi, mutluluk gibi temalar üzerine şimdiye kadar 14 kitap yazan İnal Aydınoğlu, ilk etapta "Mutluluk Üzerine, Daha İyi Bir Yaşam Üzerine, Yaşamın Anlamı Üzerine" olmak üzere 3 kitaptan oluşan 350 tane kitap setini belediye aracılığıyla ulaştırdı. Ay sonuna kadar 500 tane daha 3'lü kitap seti teslim edilecek. İnal Aydınoğlu, başlattığı bu iyilik hareketiyle evde kalan kişilerin psikolojik olarak kendilerini iyi hissetmelerini ve mutlu olabilmelerini hedefliyor.

İnal Aydınoğlu'ndan "Evde kal, kitap oku!" çağrısı

Gönüllü Hizmet Vakfı kurucusu 79 yaşındaki İnal Aydınoğlu, Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'yle birlikte başlattığı iyilik hareketiyle ilgili şunları söyledi: "Yaşadığımız bu zor süreci, bende diğer vatandaşlarımız gibi evde geçiriyorum. Devlet büyüklerimizin çağrısına, tüm 65 yaş üstü vatandaşlarımızın uyması çok önemli. Evlerinden çıkamayan vatandaşlara Ataşehir Belediyesi aracılığıyla 'Mutluluk Üzerine, Daha İyi Bir Yaşam Üzerine ve Yaşamın Anlamı Üzerine' kaleme aldığım 3 kitabımı ulaştırmaya karar verdim. Psikolojik olarak hepimizin bu süreçte desteğe ihtiyacı var. Bende şimdiye kadar yazdığım tüm kitaplarda mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve iyi bir yaşamın nasıl yaşanması gerektiğini anlattım. Yaşlılarımız şu an evdeyken kitaplarımı okuyarak kendilerini daha iyi hissetmelerini, toplumun önemli bir parçası olduklarını hissetmelerini istedim. Televizyona teslim olmayıp, aksine kitap okumayı tercih edecek kişiler, sağlıkları için evde kalmak zorunda oldukları süreyi yeni şeyler öğrenerek ve kendilerini iyi hissederek geçirmiş olacaklar.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Ataşehir, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Gönüllü hizmet vakfı 65 yaş üstü 'evde kitap oku' kampanyası başlattı - Haberler

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