Gönüllü itfaiyeci, su baskınında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gönüllü itfaiye eri, su baskını sonucu aracında mahsur kalan vatandaşı sırtında taşıdı. su baskını
İl genelinde etkili olan kuvvetli sağanak sonucu Tavşanlı Mahallesi D-100 Karayolu güney yan yolda su baskını meydana geldi.
Otomobilinde mahsur kalan Ramazan Duru, suların yükselmesi üzerine aracın üzerine çıkarak yardım bekledi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gönüllü itfaiye eri Lefter İskenderidis, mahsur kalan vatandaşı 30 metre sırtında taşıyarak güvenli bölgeye ulaştırdı.
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, Güncel Kaynak: AA