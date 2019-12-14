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Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı

Kütahya'da 20 gönüllü itfaiyecinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

14.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:06Gönüllü itfaiyecilerden yangın söndürme tatbikatı
'da 20 gönüllü itfaiyecinin katılımıyla yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneğince oluşturulan arama kurtarma ekibine katılmak isteyen 20 gönüllü, Kütahya Belediyesi Müdürlüğünce düzenlenen itfaiyecilik kursuna katıldı.
Teorik eğitimlerin ardından saha uygulamasına da katılan gönüllüler, senaryo gereği barakada çıkan yangını müdahale ederek söndürdü.
Derneğin arama kurtarma ekibi başkanı Ali Telli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibi 2016 yılında oluşturduklarını ve aldıkları eğitimlerle arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.
Kütahya İHH'nın eğitimlerini tamamlamış ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alabilecek 20 gönüllüsünün olduğunu belirten Telli, şöyle konuştu:
"Olası bir durumda Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bizimle irtibata geçtiğinde onlara destek verebiliyoruz. Arkadaşlarımız eğitimler kapsamında itfaiye müdürlüğümüzle iş birliği çerçevesinde yangına müdahale eğitimlerini aldı ve gerçeğe yakın yangın tatbikatına katıldı. Oldukça başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi."
Telli, gönüllülerin ilk yardım, telsiz kullanımı ve arama kurtarma eğitimi de alacaklarını dile getirerek, herkesi arama kurtarma ekiplerine katılmaya davet etti.

İtfaiye, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA

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