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Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'ın Palu ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek maske üretimine başladı.

08.04.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:39
Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ 'ın Palu ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek maske üretimine başladı.

Çin'de ortaya çıkarak dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Elazığ genelinde de hem her türlü tedbirler alınıyor, hem de gönüllüler tarafından destek sağlanıyor. Bu kapsamda Palu İlçesi Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen 10 gönüllü usta öğretici, açılan atölyede maske dikimine başladı. İlk etapta 2 bin 500 adet maske dikmeyi planlayan gönüllüler, yoğun bir çalışma yapmaya başladı. Talep halinde gönüllülerin maske üretim sayısını arttıracağı belirtildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında Palu Halk Eğitim Merkezi olarak tamimiyle gönüllülük esasına dayalı olarak üretim yaptıklarını belirten Merkez Müdürü Abdulvahap Doğan, "İlk etapta 2 bin 500 maske üretimine başladık. Üretilen bu maskeler ilçe kaymakamlığı emrine verilerek ihtiyaca binaen kullanılacak"dedi

Korona virüsle mücadele kapsamında 10 gönüllü arkadaş bir araya geldiklerini aktaran Usta öğretici Zühal Günay, "Palu Halk Eğitim Merkezinde açılan atölyemizde gönüllü olarak maske üretimine başladık. İlk etapta 2 bin 500 maske üreteceğiz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Elazığ, Palu, Güncel
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