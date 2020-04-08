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Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı

Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ'ın Palu ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek maske üretimine başladı.

08.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:43
Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı
ELAZIĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Elazığ 'ın Palu ilçesinde gönüllü usta öğreticiler, Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelerek maske üretimine başladı.
Çin de ortaya çıkarak dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle tüm yurtta olduğu gibi Elazığ' genelinde de hem her türlü tedbirler alınıyor, hemde gönüllüler tarafından destek sağlanıyor. Bu kapsamda Palu İlçesi Halk Eğitim Merkezinde bir araya gelen 10 gönüllü usta öğretici, açılan atölyede maske dikimine başladı. İlk etapta 2 bin 500 adet maske dikmeyi planlayan gönüllüler, yoğun bir çalışma yapmaya başladı. Talep halinde gönüllülerin maske üretim sayısını arttıracağı belirtildi.
Korona virüsle mücadele kapsamında Palu Halk Eğitim Merkezi olarak tamimiyle gönüllülük esasına dayalı olarak üretim yaptıklarını belirten Merkez Müdürü Abdulvahap Doğan, "İlk etapta 2 bin 500 maske üretimine başladık. Üretilen bu maskeler ilçe kaymakamlığı emrine verilerek ihtiyaca binaen kullanılacak"dedi
Korona virüsle mücadele kapsamında 10 gönüllü arkadaş bir araya geldiklerini aktaran Usta öğretici Zühal Günay, "Palu Halk Eğitim Merkezinde açılan atölyemizde gönüllü olarak maske üretimine başladık. İlk etapta 2 bin 500 maske üreteceğiz"ifadelerini kullandı. Gönüllü kadın usta öğreticiler, maske üretimine başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Palu, Genel
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