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Gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek

MERSİN'de Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü kadınlar, Koronavirüs ile mücadele için medikal maske kumaşından 100 bin adet tek kullanımlık maske üretmek için çalışmalara başladı.

01.04.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:18
Gönüllü kadınlar 100 bin maske üretecek

MERSİN'de Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet yürüten gönüllü kadınlar, Koronavirüs ile mücadele için medikal maske kumaşından 100 bin adet tek kullanımlık maske üretmek için çalışmalara başladı.

Gönüllü kadınlar, Koronavirüs ile mücadelenin sürdüğü günlerde vatandaşların sağlığını Koronavirüs'e karşı korumak için dikiş makinelerinin başına geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren 20 gönüllünün bir kısmı Barbaros Mahallesi'ndeki Kurs Merkezi'nde dikim yaparken, bir kısmı da kendi evlerinde dikiş makinaları ile vatandaşların sağlığı için maske üretimine başladı. Maskeler üretildikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından steril hale getirilecek.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşların birçoğu önlem için evlerinden çıkmazken, birçoğu hala evlerine ekmek götürmek için çalışmak zorunda kalıyor. İşe gitmek için sabah yola koyulan, toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda olan ve gün boyu çalışan mevsimlik tarım işçilerini, 65 yaş üstü vatandaşları, kanser hastalarını, engellileri ve Büyükşehir Belediyesi'nin saha personelini virüse karşı koruyacak olan maskeler, dikim bittikçe dağıtılacak. Vatandaşların sağlığı için işe koyulan kadınlar ilk etapta 100 bin adet maske üretecek. Kurs Merkezi'nde bir araya gelen ve sosyal mesafeye dikkat ederek dönüşümlü çalışan gönüllüler, kullan at tarzı yapılan maske dikimini salgın süresince devam ettirecek. Maskeler ilçeler dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan her noktaya ulaştırılacak.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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