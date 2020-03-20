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Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Maske dikimi için kesimlerin yapılması Maskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesi İki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesi Dikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesi Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'in...

20.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:09
Maske dikimi için kesimlerin yapılması
Maskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesi
İki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesi
Dikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesi
Erdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'in dikim atölyesini ziyaret etmesi
Dikimi yapılan maskelerin gösterilmesi
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün konuşması
Erdemli HEM Müdürü Ahmet Ateş'in konuşması
Usta öğretici Fatma Karakaya Ersoy'un konuşması
Habibe Yıldız'ın konuşması
Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri
MERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Gönüllü kadınlar maske üretiyor
Erdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli el sanatları usta öğreticisi kadınlar, Erdemli Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske üretimine başladı.
İki sınıfı imalathaneye dönüştüren 15 kadın, günde 5 bin maske dikti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, maske üretiminde kullanılan malzemelerin hastane yönetimince karşılandığını belirterek, kadınlara teşekkür etti.
Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş de koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerilerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.
Usta öğretici Habibe Yıldız ise diğer arkadaşlarıyla birlikte toplum adına faydalı bir görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Kaynak: AA

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Gönüllü kadınlar maske üretiyor
Etiketler : Habibe Yıldız, Ahmet Ateş, Güncel

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