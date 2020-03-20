Gönüllü kadınlar maske üretiyor

Maske dikimi için kesimlerin yapılmasıMaskelerin usta öğreticiler tarafından seri şekilde dikilmesiİki ayrı atölyede maskelerin dikiminin gerçekleştirilmesiDikilen maskelerin kontrollerinin yapılarak paketlenmesiErdemli ilçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile HEM Müdürü Ahmet Ateş'in dikim atölyesini ziyaret etmesiDikimi yapılan maskelerin gösterilmesiİlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük'ün konuşmasıErdemli HEM Müdürü Ahmet Ateş'in konuşmasıUsta öğretici Fatma Karakaya Ersoy'un konuşmasıHabibe Yıldız'ın konuşmasıDoğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleriMERSİN - Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.Gönüllü kadınlar maske üretiyorErdemli Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda görevli el sanatları usta öğreticisi kadınlar, Erdemli Devlet Hastanesi'nin maske ihtiyacını karşılamak için gönüllü olarak maske üretimine başladı.İki sınıfı imalathaneye dönüştüren 15 kadın, günde 5 bin maske dikti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, maske üretiminde kullanılan malzemelerin hastane yönetimince karşılandığını belirterek, kadınlara teşekkür etti.Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Ahmet Ateş de koronavirüse karşı verilecek mücadelede üzerilerine düşen görevi yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.Usta öğretici Habibe Yıldız ise diğer arkadaşlarıyla birlikte toplum adına faydalı bir görev yapmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Haberin Videosu :