Gönüllü Kayıtları 29 Mart Cuma Gecesi 23.59'Da Kapanıyor.

2014 yılından beri 8 seçimde, toplamda 250 bini aşkın gönüllüsüyle tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde sandık güvenliği için çalışan Oy ve Ötesi, pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler için hâlâ çok sayıda gönüllüye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak tüm seçmenlere gönüllü sandık gözlemcisi olma çağrısı yaptı. Gözlemci (müşahit) olarak oylara sahip çıkmak isteyen herkes oyveotesi.org sitesinden kolaylıkla gönüllü olabiliyor.

Yerel seçimlerin, seçmenlerin gündelik yaşamına doğrudan etki ettiğini ve bu nedenle her seçim gibi bu seçimlerin de son derece önemli ve sahip çıkılmaya değer olduğunu ifade eden Oy ve Ötesi, herkesi sorumluluk alarak oyların takipçisi olmaya; kayıtsız kalmamaya davet etti.

Seçim günü uygulamalarının yasalara uygun şekilde gerçekleşmesi amacıyla faaliyet gösteren Oy ve Ötesi, gönüllülerine kapsamlı yüz yüze eğitimler düzenliyor. Dileyen gönüllüler, egitim.oyveotesi.org adresindeki çevrimiçi eğitim materyallerinden faydalanarak da seçim gününe dair eğitim alabiliyor.

Önceki seçimlerde olduğu gibi, herkese açık olan ücretsiz mobil uygulama "T3 Tutanak Gönder" sayesinde tüm vatandaşlar sandık sonuç tutanağı fotoğraflarını seçim günü Oy ve Ötesi'ne iletebilecek. Oy ve Ötesi, kendisine ulaşan tutanaklardaki sayısal verilerle açıklanan sonuçları "Türkiye Tutanak Teyit (T3)" sistemi aracılığıyla karşılaştırarak kontrol edecek.

Kaynak: Bültenler