Haber, Son Dakika, Haberler

Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan kan bağışı kampanyası

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi.

11.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 11.05.2020 22:56
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş ve kuruluş üyeleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay Kan Merkezi'nde kan vererek kampanyayı başlattı.
Taş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılayın kan stoklarının azaldığını belirterek, bu yüzden bağış kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Taş, "Ülkemizin içinde bulunduğu süreçte bizim görevimiz kan vermek. Kanımızın hastalara şifa olmasını diliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz." dedi.
Taş, 110 kuruluşun destek verdiği kampanyanın, ramazan ayının sonuna kadar devam edeceğini sözlerine ekledi. Gönüllü Kültür Kuruluşları’ndan kan bağışı kampanyası

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Haber
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Meral Akşener’den HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP’ye soru sormuşluğu yoktur Haber
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Haberler››Güncel››Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan kan bağışı kampanyası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:56: Kahramanmaraş'ta kaza yapan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haber 23:53: AVM'lere girişte herkesin ateşi ölçülecek, asansörleri özel gereksinimi bulunan vatandaşlar... - Haber 23:48: KKTC Bakanlar Kurulu'ndan Kovid-19'la mücadelede yeni kararlar Açıklaması - Haber 23:44: İspanya'da 113 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi - Haber 23:43: Bursa Valiliği, AVM'lerde alınması gereken önlemleri açıkladı - Haber 23:38: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı - Haber 23:31: Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı - Magazin 23:11: Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Haberler 22:46: Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur - Haber 19:28: Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber