Gönüllü mülteciler, ürettikleri sabunları mültecilere dağıttı

Mültecilere sabunların dağıtılması Büşra Yıldızoğlu ile röportaj Mültecilerin koronavirüs dayanışması Gönüllü mülteciler Ankara'da sabun ürettiler ANKARA - BMMYK ve İGAM'ın yürüttüğü ortak proje kapsamında, 4 gönüllü mültecinin ürettiği 2 bin 400 sabunun mültecilere dağıtımına başlandı.

10.06.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:31
Mültecilere sabunların dağıtılması
Büşra Yıldızoğlu ile röportaj Mültecilerin koronavirüs dayanışması
Gönüllü mülteciler Ankara'da sabun ürettiler
ANKARA - BMMYK ve İGAM'ın yürüttüğü ortak proje kapsamında, 4 gönüllü mültecinin ürettiği 2 bin 400 sabunun mültecilere dağıtımına başlandı.
Mülteciler, koronavirüs ile mücadele kapsamında, önemli bir dayanışma örneği sergiliyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi'nin (İGAM) ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında gönüllü mülteciler, Ankara'da sabun ürettiler. Sabunların mültecilere dağıtımına başlandı.
Koronavirüs sürecinde, işini kaybeden ve yeni zorluklarla karşı karşıya kalan bir çok mülteci, sabun başta olmak üzere hijyen maddesine ulaşımda güçlük çekmeye başladı. BMMYK bu amaçla, 11 ilde, STK ve gönüllü mültecilerle sabun üretim projesi başlattı.
İGAM ise Ankara'da bu projenin bir parçası oldu. İGAM'ın Keçiören'de bulunan Mülteci Bilgilendirme ve Destekleme Noktası'nda önce bir atölye kuruldu ve bir koordinatör eşliğinde gönüllü mülteciler, sabun üretimine başladılar.
6 gün süren çalışmada, 4 Suriyeli mülteci, önce sabun üretimini öğrendiler daha sonra da tam 2 bin 400 adet sabun ürettiler. Üretilen sabunlar paketlenirken, yanına BMMYK'nin mesajı ve hijyen kuralları ile ilgili bir not ilave edildi.
Özellikle kendi ihtiyaçları için böyle bir çalışmada olmaktan mutluluk duyduklarını belirten mülteciler, toplum sağlığı için çok önemli olan bu tür çalışmalara her zaman destek olacaklarını ilettiler.
BMMYK'nin organizasyonuyla üretilen sabunlar, ihtiyaç sahibi mültecilere dağıtılmaya başlandı. Gönüllü mülteciler, ürettikleri sabunları mültecilere dağıttı

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

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