Gönüllü öğrenciler anaokulunu baştan aşağı yeniledi

Gönüllü öğrenciler anaokulunu baştan aşağı yenilediGenç Sosyal Hizmet Topluluğu üyesi üniversiteli gençlerden Kınık köyüne sevgi köprüsüÖğretmen Büşra Meryem Dereli ;"İhtiyacımız olduğu zamanda çıkıp geldiler"BİLECİK - Genç Sosyal Hizmet Topluluğu üyesi üniversiteli gençler, Bilecik'e gelerek Kınık Köyü İlköğretim Okulunda bulunan ana sınıfını baştan aşağı yenilediler. İstanbul'da çeşitli üniversitelerde sosyal hizmet bölümü okuyan öğrenciler, kurdukları sosyal hizmet topluluğu üyeleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyüne gelerek ana sınıfını baştan aşağı yenilediler. Duvarların tadilatından, boyasına, sınıf temizliğinden A'dan Z'ye her şeyi yapan gönüllü öğrenciler ana sınıfını baştan aşağı yenilediler."İhtiyacımız olduğu zamanda çıkıp geldiler"Kınık Köyü Kınık İlköğretim Okulu Öğretmeni Büşra Meryem Dereli, yaptığı açıklamada, "Genç Sosyal Hizmet Topluluğu'nun 'Her Okula Bir Umut' projesi benim sınıfımın tam da ihtiyacı olduğu bir zamanda çıktı geldi. Bu güzel topluluk her şeyi güzel yürekleri ile emek harcayarak sınıfımın eğitim ortamını hiçbir çıkar gözetmeden kendi buldukları sponsorları ile güzelleştirdiler. Kınık İlkokulu olarak emeğinize yüreğinize sağlık diyor teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi."500 kişilik bir gönüllü kitlesi oluşturduk"Genç Sosyal Hizmet Topluluğu hakkında bilgiler veren Koordinatör Rümeysa Aydınhan ise, 500 kişilik bir gönüllü kitlesi oluşturduklarına değinerek, "3 Mart 2018 tarihinde sosyal hizmet öğrencileri, öğrenci adayları, mezunları ve mesleğini icra eden sosyal hizmet uzmanları için tartışma, bilgi paylaşımı ve kaynaşma imkanı sunulması için kurulmuş bir platformuz. Bunun yanı sıra dezavantajlı bireylerin sosyal refahını artırıp destek olmak, hayatlarına dokunup eksik yanlarını güçlendirmeye katkı sağlamak adına gönüllülerle birlikte çalıştığımız büyük bir topluluğuz. Bu Genç Sosyal hizmet çatısı altında 500 kişilik bir gönüllü kitlesi oluşturduk. Okul temsilciliği, sınıf temsilciliği, blog yazarlığı ve proje alanlarında birçok gönüllü aktif olarak görev almaktadır" şeklinde konuştu.