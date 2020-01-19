Haberler » Güncel » Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Haber

Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

İzmir'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.

19.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:22Gönüllü öğrenciler ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
'de Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunuyor.
Gençlik ve İl Müdürlüğü Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şubesince kurulan "Yetişiyoruz Gönüllü Kulübü"nde gönüllü olarak görev alan üniversite öğrencileri, "Sadaka Taşı" projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor.
Gönüllü öğrenciler, mahallelerindeki muhtarlar aracılığıyla tespit edilen ailelere kendi imkanlarıyla hazırladıkları gıda kolilerini dağıtıyor.
Şube Müdürü ve proje koordinatörü Mehmet Ersoy, gençlerin "İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı olandır." düsturu ile hareket ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Öğrencilerde yardımlaşma, paylaşma ve merhamet duygularını geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Ersoy, gönüllülük faaliyetlerinin yıl boyunca artarak ve çeşitlenerek devam edeceğini aktardı.

Kredi Yurtlar Kurumu, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:33  Turgutlu MABEM'in çalışmaları yerinde incelendi
15:38  Manisalı şehit dualarla anıldı
15:38  Denizli'de kayınpederinin tüfekle vurduğu kişi öldü
15:37  İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Tahiroğlu: "Halep'in batı bölgesinden Afrin ve Azez'e göç...
15:37  Bursa uludağ'da sömestir yoğunluğu; 6 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
19.01.2020 15:39:51