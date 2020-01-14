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Gönüllü öğrencilerden E-KPSS kursiyerlerine eğitim

Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencileri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan E-KPSS kurslarında birebir eğitim veriyor.

14.01.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:27Gönüllü öğrencilerden E-KPSS kursiyerlerine eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından açılan E-KPSS hazırlık kursuna Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden destek geldi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencileri "Gönüllü Etüt Eğitmenliği" projesiyle E-KPSS hazırlık kursuna katılan öğrencilere birebir ders veriyor.

KURSİYERLERE BİREBİR EĞİTİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce açılan E-KPSS hazırlık kursuna Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden önemli bir destek geldi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde 'Sosyal Sorumluluk' ve 'Topluma Hizmet' dersi alan son sınıf öğrencileri "Gönüllü Etüt Eğitmenliği" projesiyle E-KPSS hazırlık kursuna katılan engelli bireylere birebir ders veriyor.

"GÖNÜLLÜ OLARAK DERS VERİYORUM"

Gönüllü öğretmen olarak etüt derslerine giren Gebze Teknik Üniversitesi doktora öğrencisi Muhammed Erdöl; "Bu fırsatı yakalamışken bu arkadaşlarımıza vakit ayırıp onlarla beraber Matematik dersi çalıştırıyorum. Engelleri ortadan kaldırmak için, fırsatımız varken çalışıyoruz. Engelli değilken, engelleri ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz. Toplumda hepimizin birbirimize ihtiyacı olduğu, hepimizin yer alması gerektiği, arkadaşlarımızın da toplumsal fırsatlardan herkes gibi faydalanması gerektiğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesinin bu tür bir organizasyona bizleri de dâhil ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

"HASTALIK YÜZÜNDEN ENGELLİ KALDIM"

Beş sene önce üniversitede okurken geçirdiği bir hastalıktan dolayı engelli olan Nurettin Ocak da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından açılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı hazırlık etütüne katılıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi son sınıfta okuyan Nurettin Ocak; 3 aydır Büyükşehir Belediyesinin kurslarına katıldığını ifade etti. Ocak; "Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslarda 4 ana ders Türkçe, Matematik, Tarih ve Coğrafya derslerini görüyoruz. Burada gördüğümüz kurslar bize çok şey kattı" açıklamasında bulundu.

"ÜNİVERSİTEYİ BİTİRECEĞİM"

Herkesin bir hayali olduğunu ifade eden Nurettin Ocak; "Benimde sağlık alanında bir hayalim var. Hastalığımdan dolayı üniversite eğitimim yarım kaldı. Şuan Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi okuyorum. Allah (cc) nasip ederse bitirirsem, 2020 yılı Nisan ayında gerçekleşecek olan sınavda Sağlık Bakanlığında Ar- GE planlamalarında ilaç ve ilaçbilim konularında görev almak istiyorum" dedi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KPSS, Güncel

Kaynak: Bültenler

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