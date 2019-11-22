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Gönüllü öğretmenler, köyleri dolaşarak öğrencilerin gönüllerine dokunuyor

Muş'ta iki kadın öğretmen, "Köy çocukları oynayarak öğreniyor" etkinliği kapsamında köy köy gezerek, öğrencilere öğrettikleri zeka oyunlarıyla, onların gelişmelerini farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlıyor.

22.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:52
'ta iki kadın öğretmen, "Köy çocukları oynayarak öğreniyor" etkinliği kapsamında köy köy gezerek, öğrencilere öğrettikleri zeka oyunlarıyla, onların gelişmelerini farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ar-Ge biriminde görev yapan Tuğba Harmankaya ile Fatmanur Yılmaz, gönüllü olarak kentin en ücra köylerine kadar giderek öğrencilerle bir araya geliyor.
Çocuklara, eğitici materyaller yardımıyla zeka oyunları öğreten, hikaye canlandırma, drama ve yüz boyama etkinlikleri yapan öğretmenler, köy sakinleriyle de sıcak ilişkiler kurarak herkesin gönlüne dokunuyor.
Merkeze bağlı Suboyu ve Alican köylerine giden öğretmenler, oyun oynadıkları, zeka oyunları öğrettikleri çocuklara kırtasiye malzemeleri de dağıttı.
Öğretmenler, program kapsamında, yarı yıl tatiline kadar 10 köyde öğrencilerle bir araya gelmeyi planlıyor.
"Öğrencilerin ilgisi her şeyi unutturuyor"
Öğretmenlerden Tuğba Harmankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunların sürdürülebilirliğinin sağlanması için öğrencilere destek sağladıklarını da belirterek, şöyle konuştu:
"Önemli olan, köylerdeki çocukların kalbine dokunabilmek, onlara umut vermek ve farklı bakış açısı kazandırmak. Köy okullarının merkeze uzak ya da yakın olması bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan çocuklarımıza ulaşabilmek, gönüllerine dokunmak. Bazı köy okulları merkeze uzak olabiliyor. Ancak çocukların gözlerindeki gülümseme, tebessüm, bizi koşarak karşılamaları, aradaki mesafeyi unutturuyor. Onların gözündeki ışığı görmek her şeyi unutturuyor."
Fatmanur Yılmaz da rehberlik öğretmeni olduğu için çocukların kendisini geliştirmesine katkı sağlamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini aktardı.
Zeka oyunları oynadıkları öğrencilere oyunun kuralları hakkında bilgi verdiklerini anlatan Yılmaz, "Öğrencilerin daha eleştirel düşünmelerini ve zihinsel olarak kendilerini geliştirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Köy okullarında rehber öğretmen olmaması nedeniyle bu faaliyetleri yürütmeye çalışıyoruz. Zeka oyunlarını öğretiyoruz. Biliyoruz ki eleştirel düşünen kişiler her zaman daha avantajlıdır. Öğrencileri eleştirel anlamda düşünmelerini sağlıyoruz. Yaptığımız etkinlikler oyun temelli. Biliyoruz ki en iyi öğrenme yöntemi, oyun temellidir." diye konuştu.
"Çocuklar kendilerini özel hissediyor"
Suboyu Köyü İlkokulu Öğretmeni Seher Çatar da öğretmenlerin okula gelerek çocuklarla oyun oynamasının önemli bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz çocuklarla zeka oyunları oynadı. Hikaye ve drama canlandırma tarzında etkinlikler yaptı. Öğrenciler bu tarz farklı etkinliklerle çok eğleniyor, farklı oyunlar oynayarak kendilerini özel hissediyor. Oynayarak öğrenmenin tadını çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.
Köylerdeki diğer öğretmenler de etkinlik sayesinde öğrencilerin güzel bir gün geçirdiğini, yeni oyunlar öğrenerek kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.
Gönüllü öğretmenler, köyleri dolaşarak öğrencilerin gönüllerine dokunuyor

Muş, Güncel

Kaynak: AA


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