Gönüllü öğretmenler maske üretiyor - ŞANLIURFA

Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan gönüllü öğretmenlerin maske üretmesiBilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan'ın konuşmasıGönüllü İngilizce öğretmeni Ceren Karabulut'un konuşması- ŞanlıurfaŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü.Tedbirlerin uygulanması konusunda hassasiyet isteyen Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların kararlarının tatbik edilmesinin yanında, il merkezi ve ilçelerde ilave önlem kararları aldıklarını dile getirdi. Erin, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirleri de hayata geçirebileceklerini kaydetti.Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ise askeri alanlar dezenfekte edildi.Ceylanpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, sınırda görevli askeri personelin görev yaptığı bölük ve karakollarda dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışması düzenli şekilde yapılıyor.Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Mehmetçiğin bulunduğu alanlarda çalışmaların süreceğini belirterek, "Her şart ve durumda askerimizin emrindeyiz." dedi.Öte yandan, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilmek yüzere 3D yazıcılarla yüz koruma siperlikli maske üretimine başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan öğretmenler, günlük bin maske üretiyor.

Kaynak: AA