Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gönüllü öğretmenler maske üretiyor - ŞANLIURFA

Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan gönüllü öğretmenlerin maske üretmesi Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan'ın konuşması Gönüllü İngilizce öğretmeni Ceren Karabulut'un konuşması - ŞanlıurfaŞanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle...

02.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:03
Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan gönüllü öğretmenlerin maske üretmesi
Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Sertaç İlhan'ın konuşması
Gönüllü İngilizce öğretmeni Ceren Karabulut'un konuşması
- Şanlıurfa
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü.
Tedbirlerin uygulanması konusunda hassasiyet isteyen Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların kararlarının tatbik edilmesinin yanında, il merkezi ve ilçelerde ilave önlem kararları aldıklarını dile getirdi. Erin, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirleri de hayata geçirebileceklerini kaydetti.
Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde ise askeri alanlar dezenfekte edildi.
Ceylanpınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, sınırda görevli askeri personelin görev yaptığı bölük ve karakollarda dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışması düzenli şekilde yapılıyor.
Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Mehmetçiğin bulunduğu alanlarda çalışmaların süreceğini belirterek, "Her şart ve durumda askerimizin emrindeyiz." dedi.
Öte yandan, Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenler tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne hibe edilmek yüzere 3D yazıcılarla yüz koruma siperlikli maske üretimine başlandı. Bilim ve Sanat Merkezi binasında toplanan öğretmenler, günlük bin maske üretiyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Gönüllü öğretmenler maske üretiyor - ŞANLIURFA

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel

Haberin Videosu :

Gönüllü öğretmenler maske üretiyor - ŞANLIURFA
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gönüllü öğretmenler maske üretiyor - ŞANLIURFA - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı - Haber 18:08: Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Haber 18:06: Marmaris'te polisevi ve öğretmenevi, sağlıkçılara açıldı - Haber 18:06: Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi - Haber 18:05: Rüştü Reçber'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber