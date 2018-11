Gönüllü Öğretmenler "Okulu" Akciğer Hastası Zülal'ın Ayağına Götürüyor

23 Kasım 2018 Cuma 12:19



TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce 'de doğuştan akciğer hastası olan 10 yaşındaki Zülal Berra Güzel'in okula gitme hayali, iki gönüllü sınıf öğretmenin kendisine evde ders vermesiyle gerçek oldu. Cumayeri ilçesinde yaşayan interstisyel pulmoner (Bir çeşit akciğer hastalığı) hastası Zülal, rahatsızlığı nedeniyle kalabalık ortamlara giremediği için okula gidemedi.Ebeveynlerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek yaptığı görüşmeler sonrasında gönüllü sınıf öğretmenleri Cemile Dudu Kayaaltı ve Havva Sunar'ın yaklaşık 5 yıl önce ders vermeye başlamasıyla Zülal'in okul hayali gerçeğe dönüştü.Bazı organları da ters tarafta olan Zülal, hastanedeki tedavisinin yanı sıra kendisini "sevgi tedavisi"ne alan öğretmenlerini pencere kenarında bekliyor.Okuma-yazma öğrenen ve resim çizmeyi seven küçük kız, doktor olup hasta çocukları iyileştirmenin hayalini kuruyor."Zülal artık okulu merak etmiyor"Sınıf öğretmeni Cemile Dudu Kayaaltı, AA muhabirine, Zülal ile aralarında farklı bir ilişki olduğunu söyledi.Zülal'in eğitime başlamadan önce okulu merak ettiğini dile getiren Kayaaltı, "Derse ilk başladığımızda Zülal 'Okul nasıl bir yer?' diye sordu. Bunu açıklamak için sadece sözler yetiyordu ama zaman ilerledikçe biz şunu öğrendik; okul her yerde. Okul; bir sınıf olabilir, yatak odası, oturma odası, koridor olabilir diye gördük. Bu süreç sonunda Zülal artık okulu merak etmiyor. Okulun, kendisinin olduğu her mekan olduğunu düşünüyor. Kaliteli zaman geçiriyoruz." diye konuştu.Kayaaltı, derslerin eğlenceli geçtiğini ancak bazen dersten sıkıldıklarında sohbet ettiklerini, şakalaştıklarını anlatarak, "Abla-kardeş, öğretmen-öğrenci ilişkisini, hepsini bir arada yaşıyoruz. Bazen akraba oluyorum, bazen kardeş, bazen de arkadaş... 5 yıldır beraberiz, her şeyi yaşadık. Yolumu gözlüyor, geleceğimi duyduğu zaman pencerede beni bekliyor." dedi.Zülal'in çocuk doktoru olmak istediğini aktaran Kayaaltı, "Zülal ileride çok başarılı bir çocuk olacak ve çocuk doktoru olacak. Kendisi gibi olan çocukları iyileştirecek. Zaman zaman da ressam olacağını söylüyor. Doktorluk ve ressamlık bir arada gider mi? Bence Zülal çok güzel yapar." ifadelerini kullandı.Zülal Berra Güzel ise okuma-yazma öğrendiğini dile getirerek, öğretmenlerimi çok sevdiğini ve heyecanla onların eve gelmesini beklediğini söyledi."En çok istediğim şey kızımın moralini yüksek tutmak" Anne Havva Arzu Güzel de kızının 5 yıldır evde eğitim gördüğünü belirtti.Kızının okula gitme durumunun olmadığını hatırlatan Güzel, şöyle devam etti:"Zülal öğretmenleriyle mutlu. Okula gitme şansı yok. Burada eğitim alması onu heyecanlandırıyor, mutlu oluyor. Onun mutluluğunu görünce çok mutlu oluyorum. Çok zor bir süreçten geçtik, hala o zor sürecin içerisindeyiz ama onun mutluluğunu görmek, gözlerindeki parıltıyı görmek bizi daha çok mutlu ediyor.Devletimiz sağ olsun, bu imkanlarla karşılaştık. Evde eğitim almasından mutluyuz. Zülal'im için devletin böyle bir imkan sağlaması çok güzel. En çok istediğim şey kızımın moralini yüksek tutmak. En ufak şeyden bile seviniyor."Güzel, kızının tedavisinde bir ilerleme sağlanamadığını, kontrol için Ankara 'daki hastaneyi gittiklerini de sözlerine ekledi."Öğretmenler, Zülal'in mutlu olmasına yardımcı oluyor"İlçe Milli Eğitim Müdürü Yunus Yıldız ise her zaman Zülal'ın yanında olduklarını vurgulayarak, "Zülal, 5 yıldır evinde eğitim alıyor. Fedakar öğretmenlerimizin gayretleriyle yaşadığı ortamda, sıkılmadan, zorlanmadan eğitimler sürüyor. Öğretmenler, Zülal'in mutlu olmasına yardımcı oluyor. Zülal'in mutlu olması, öğretmenlerimizi mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Fedakar öğretmenlerin hastalıkları sevgiyle yendiğini dile getiren Yıldız, "Cemile öğretmenimiz bu sürecin başından beri var. Kendi kızı, bu yıl birinci sınıfa başladı. Kendi yükü de fazla ama öyle bir duygusal bağ oluşmuş ki Zülal ile arasında. 'Hocam, Zülal'... dediğimizde tekrar burada eğitimlere geldi." diye konuştu.