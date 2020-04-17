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Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

ADANA'da, Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, koronavirüse karşı günde 400 siperlik maske üreterek sağlık çalışanlarına gönderiyor.

17.04.2020 08:32 | Son Güncelleme: 17.04.2020 08:32
Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

ADANA'da, Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, koronavirüse karşı günde 400 siperlik maske üreterek sağlık çalışanlarına gönderiyor. Öğretmenler, uzaktan kumandayla kontrol edilebilen dezenfeksiyon robotunu geliştirmek için de destek bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19), maske ve siperlik ihtiyacını da doğurdu. Adana 'daki birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu gibi meslek liseleri de bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Adana'da Seyhan Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gönüllü 4 öğretmen, sağlık çalışanlarına göndermek üzere günlük 400 siperlik üretmeye başladı. Başka yerlerde 1,5 saatte 1 maske üretebilen 3 boyutlu yazıcılar yerine gönüllü 4 öğretmen, parçaları kendileri birleştirerek daha hızlı bir üretim gerçekleştiriyor.

Öğretmenler ayrıca mobil dezenfektan robotu da geliştirdi. Girilmesi güç noktalara cep telefonuna yüklenen bir uygulamayla kontrol edilerek girebilen robot, entegre deposuna konulan dezenfektanı püskürtüyor. Henüz prototip aşamasında olan robot, destek verilmesi halinde geliştirilerek dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılabilecek.

'GÜNDE 400 SİPERLİK ÜRETİYORUZ'

Haftanın 3-4 günü okula gelerek tamamen gönüllü olarak maske üretimi yapıldığını kaydeden Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazlı Aşçıoğlu, "Elektronik bölümündeki öğretmen arkadaşlarımız mobil robot geliştirdiler. Ardından yüz siperliği üretmeyi düşündük. Günde 400 adet üretiyoruz. İhtiyaç duyan birçok kuruma ulaştırıyoruz. Doğu illerine de gönderiyoruz. Yeri gelince evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarımıza bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

'SİPARİŞLERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Akkapı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Soner Gürkan ise günlük 400 siperlik ürettiklerini belirterek, "3 boyutlu yazıcılar normalde bir siperliği 2 saatte üretiyor. Biz de parçaları birleştirip günde 400 adet sağlıkçılarımıza siperlik üretiyoruz. Sipariş çok fazla ancak elimizden geldiğince yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'DEZENFEKSİYON ROBOTUNU GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Prototipini ürettikleri dezenfeksiyon robotunun destek verilmesi halinde daha da geliştirebileceklerini kaydeden Gürkan, şöyle devam etti:

"Salgından dolayı biz de ülkemizin mücadelesine katkıda bulunmak için bu robotu ürettik. Robot sistemi tamamen cep telefonuyla kontrol ediliyor. Salgının büyük olduğu ve insanların giremeyeceği yerlerde bu robotu kullanarak dezenfeksiyonda kullanabileceğiz. Robot sistemimiz etrafında bir canlı varsa ses sistemiyle sinyal veriyor. Sonrasında ilaçlamaya başlıyor."


Kaynak: DHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Adana, Güncel
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