Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor

Karabük'te gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için maske üretiyor.

31.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:00
Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor
Karabük 'te gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için maske üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde çalışmalara başlayan bir grup öğretmen, ilk etapta yapılacak yaklaşık 50 bin koruyucu maskeyi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edecek.
"Meslek lisemizde de dezenfektan üretimine başlayacağız"
Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.
Belediyenin de desteğiyle 3 atölyede maske üretimi yapıldığını belirten Vargeloğlu, "Bu maskeler Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilecek. Meslek lisemizde de dezenfekten üretimine başlayacağız. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olduk." diye konuştu.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de bu zor süreçte sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak için projeyi başlattıklarını kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Yahya Kemal Beyatlı, Anadolu Lisesi, Karabük, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:52: Karabük?te öğretmenler maske üretiyor - Haber 17:52: ISPARTA Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi - Haber 17:52: Libya'daki UMH: BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Hafter'in kontrolündeki bölgeye indi - Haber 17:52: Keçiören Belediyesinden üstü açık otobüs konserleri - Haber 17:52: Sudan'da Türk doktorların desteğiyle su kuyusu açıldı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber 16:37: New York'ta koronavirüs salgını nedeniyle her 2.9 dakikada bir kişi yaşamını yitirdi - Haber