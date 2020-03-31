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Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor

Karabük'te gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için maske üretiyor.

31.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:24
Karabük 'te gönüllü öğretmenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için maske üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karabük Belediyesi iş birliğinde Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerinde çalışmalara başlayan bir grup öğretmen, ilk etapta yapılacak yaklaşık 50 bin koruyucu maskeyi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edecek.
"Meslek lisemizde de dezenfektan üretimine başlayacağız"
Çalışmaları yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini, bu süreçte birlik ve beraberlik içinde olduklarını söyledi.
Belediyenin de desteğiyle 3 atölyede maske üretimi yapıldığını belirten Vargeloğlu, "Bu maskeler Sağlık Müdürlüğümüze teslim edilecek. Meslek lisemizde de dezenfekten üretimine başlayacağız. Milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olduk." diye konuştu.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker de bu zor süreçte sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa katkıda bulunmak için projeyi başlattıklarını kaydetti.
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Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Yahya Kemal Beyatlı, Anadolu Lisesi, Karabük, Güncel

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Gönüllü öğretmenler sağlık çalışanları için maske üretiyor
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