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Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor

Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor Karabük Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlıkçılar için maske üretmeye başladı.

31.03.2020 19:35 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:38
Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor
KARABÜK - Karabük Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında sağlıkçılar için maske üretmeye başladı.
Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki atölyede öğretmenler tarafından maske üretimine başlandı. Karabük Belediyesinin maske kumaşı desteğinde bulunduğu çalışmada, öğretmenler tarafından üretilen maskeler sağlık çalışanlarına dağıtılacak.
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kötü dönemde şehrin maske ihtiyacına biraz katkı sağlayabilmek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte böyle bir proje yaptıklarını söyledi.
Malzemeleri belediye olarak kendilerinin karşıladıklarını ifade eden Berker, "Dikim ve üretim aşamasında da Milli Eğitim Müdürlüğündeki dikiş hocası arkadaşlarımız yapıyorlar. Dün malzemeleri bıraktık. Bugünde yapmış oldukları ürünleri görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da ülke olarak birlik ve dayanışma içerisinde güzel çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Dezenfektan da üretilecek
Güzel bir dayanışma örneği gösterdiklerini aktaran Vargeloğlu, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, Karabük Belediyesinin destekleri ile kumaşlarımız geldi. Burada üç atölyede öğretmenlerimizin katkıları ile inşallah İl Sağlık Müdürlüğümüze maskeler teslim edilecek. Yine yapmış olduğumuz çalışmada da birkaç gün içerisinde de merkezdeki Meslek Lisemizde dezenfekten üretimine başlayacağız. Sonrasında da Bilim Sanat Merkezinde koruyucu maske çalışması gerçekleştirilecek. Valimizin, belediyemizin destekleri ile bu çalışmaları el birliğiyle yürütüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada, milletimizin yanında olduğumuz gibi velilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte sağlık personelinin ihtiyacı olan bu maskeleri birlikte üreteceğiz. Öğretmenlerimizi sıkıştırmak belli bir sayı üzerinde durmak istemiyoruz. Çünkü öğretmenlerimiz gönüllü olarak bu işi yapmaktalar."
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Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Yahya Kemal Beyatlı, Anadolu Lisesi, Karabük, Genel

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Gönüllü öğretmenler sağlıkçılar için maske üretiyor
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