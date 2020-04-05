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Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı

Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlığın öğretmenlerden oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, sokağa çıkamayan yaşlıların maaşlarını çekip dağıttı, dualarını aldı Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlığın öğretmenlerden oluşturduğu...

05.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:58
Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlığın öğretmenlerden oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, sokağa çıkamayan yaşlıların maaşlarını çekip dağıttı, dualarını aldı
ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlığın öğretmenlerden oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, sokağa çıkamayan yaşlıların maaşlarını çekip dağıttı.
Ceyhan Kaymakamlığı, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturdu. Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışmak için gönüllü oldu. Öğretmenler maaş dönemi gelen yaşlıların paralarını çekip teslim etti. Bu durum karşısında duygulanan yaşlı vatandaşlar, "Çok memnun olduk, çok sevindik bu hizmet karşılığında. Allah yokluğunuzu vermesin, devletimize zeval vermesin" dediler. Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, Genel

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Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı
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