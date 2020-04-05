Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlığın öğretmenlerden oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, sokağa çıkamayan yaşlıların maaşlarını çekip dağıttı.

05.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:11
Adana 'nın Ceyhan ilçesinde kaymakamlığın öğretmenlerden oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, sokağa çıkamayan yaşlıların maaşlarını çekip dağıttı.
Ceyhan Kaymakamlığı, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturdu. Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışmak için gönüllü oldu. Öğretmenler maaş dönemi gelen yaşlıların paralarını çekip teslim etti. Bu durum karşısında duygulanan yaşlı vatandaşlar, "Çok memnun olduk, çok sevindik bu hizmet karşılığında. Allah yokluğunuzu vermesin, devletimize zeval vermesin" dediler.
(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA) Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı

Kaynak: İHA

Etiketler: Ceyhan, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Gönüllü öğretmenler yaşlıların maaşını dağıttı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:52: Gaziemir'de kamulaştırma atağı - Haber 11:52: 20 yaşının altında olup yasak kapsamı dışında tutulacaklar belirlendi - Haber 11:52: Aksaray'da tarımsal ve hayvansal üretim tüm hızıyla devam ediyor - Haber 11:52: Beslediği sokak kedileri "aç kalmasın" diye 112'yi aradı (2) - Haber 11:51: Kadıköy-Moda Tramvayı son seferlerini yapıyor - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber