20.06.2019 11:26
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Gönüllü öğretmenlere AFAD eğitimi

Gönüllü öğretmenlere AFAD eğitimi

Ardahan'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllü öğretmenlere AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.

Ardahan'da Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce gönüllü öğretmenlere AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı yapıldı.
Ardahan-Karskara yolu Çamlıçatak Ormanlığı mevkisinde gerçekleştirilen tanıtıma katılan 18 gönüllü öğretmene, AFAD tarafından kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımı teorik olarak gösterildi.
Araçve gereçler tanıtılırken özellikle araçların acil durumlar karşısında en hızlı ve pratik nasıl kullanılacağı yönünde bilgiler verildi.
AFAD Ardahan İl MüdürüFıratÖrs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde eğitim verilecek gönüllü öğretmenlerin bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, "Bugün ilk olarak kendilerine malzeme tanıtımı yapıp AFAD'ı tanıttık, malzemelerin nasıl kullanıldığını gösterdik. Makine ve araç kullanımları gayet güzel geçiyor. İlerleyen zamanlarda tatbikatlarımız olacak. Arkadaşlar gayet gönüllü ve verimli oluyor. İnşallah bu eğitimlerimiz faydalı olur." dedi.
ÖğretmenlerdenOsman Erdemde "Eğitimlerin çok faydalı olduğu kanaatindeyim. Herkesin bunları bilmesi gerek. İnşallah ihtiyaç hasıl olmaz, ama olması durumunda inanıyorum ki bu eğitimleri alan herkes bu ülkenin insanları ve insanlık için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.
PınarKök de eğitimin çok yararlı olduğunu belirterek, eğitim sayesinde bilmedikleri konular hakkında fikir sahibi olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
Ardahan,AFAD,Güncel

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