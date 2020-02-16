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Gönüllü öğretmenlere çığ eğitimi

Kahramanmaraş'ta gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan 50 kişilik arama kurtarma ekibine çığ eğimi veriliyor.

16.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 16.02.2020 11:41Gönüllü öğretmenlere çığ eğitimi
'ta gönüllü öğretmenler tarafından oluşturulan 50 kişilik arama kurtarma ekibine çığ eğimi veriliyor.

Kahramanmaraş'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri tarafından Ahır Dağı Yedikuyular mevkisinde verilen eğitime öğretmenler katıldı. Gönüllü arama kurtarma eğitiminde görevli öğretmenlere olası çığ olayları sırasında yapılması gereken önlemler ve alınacak tedbirler uygulamalı olarak anlatıldı. Meydana gelen çığ olaylarına araç ve gereçlerle nasıl müdahale edileceği, geceyi karlı bölgede geçirme yöntemleri ve amatör telsizcilik eğitimleri de verildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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