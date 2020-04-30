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Gönüllü öğretmenlerin ürettiği siper maskeler, güvenlik güçlerine dağıtıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ürettiği yüz koruyucu siperlikler, ilçede görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

30.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:54
Gönüllü öğretmenlerin ürettiği siper maskeler, güvenlik güçlerine dağıtıldı
Muş'un Bulanık ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ürettiği yüz koruyucu siperlikler, ilçede görev yapan güvenlik güçlerine dağıtılmak üzere Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, gönüllü öğretmenlerin ürettiği maskeleri İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak'a teslim etti.
Ayrıda Tunçel, ilçe girişindeki uygulama noktasındaki jandarma ekiplerinde de yüz koruyucu siperlik dağıttı.
Tunçel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin yeni tip koronavirüse karşı verdiği mücadeleye katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.
Bu süreçte emniyet, jandarma ve sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden Kovid-19 ile mücadele ettiğini ifade eden Yalçın, "Biz de bu süreçte mücadeleye katkı sağlamak için ilk etapta sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimiz için maske ve koruyucu siperlik üretimine başladık. Sürecin daha sağlıklı yürümesi için emek veren tüm kurum çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu
İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ise öğretmenlere teşekkür ederek, "Emniyet personeli olarak bu salgın karşısında gece gündüz saat çalışıyoruz. Personellerimiz koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların taleplerini karşılamak için mahalle mahalle, kapı kapı dolaşmaya devam ediyor. Bu mücadelemize katkı sağlayan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Bulanık, Muş, Güncel, Haber

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