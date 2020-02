Gönüllü Serasında Tohum Takas Şenliği yapıldı

Üretilen organik ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofrasına yemek olarak sunan Mezitli Belediyesi Gönüllü Serasında, Tohum Takas Şenliği gerçekleştirildi. Mezitli Gönüllü Serası ve Mersin Tohum Takas Grubunun birlikte organize ettiği şenlikte yüzlerce çeşit yöresel tohum takası yapıldı.Tohum takas gruplarının yanı sıra çiftçilerin, evinin bahçesinde ya da balkonunda ürün yetiştirenlerin ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşların buluştuğu şenlikte yerel tohumların önemine dikkat çekildi. Şenlikte, yerel ve eski tohumların yeni nesillere aktarılması sağlanırken, kurulan stantlarda hem tohum takası yapıldı hem de kendi bahçelerinde organik üretim yapmak isteyen vatandaşlara tohum dağıtıldı."Atalık tohumlarımızın tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlıyoruz"İki yıldır tohumların paylaşımı için şenlik düzenlediklerini söyleyen Mezitli Belediyesi Gönüllü Serası Sorumlusu Salman Kalender, "İki yıldır yerel tohumlarımızı üreticilere dağıtırken aynı zamanda onlardan gelen doğal yerli tohumları çoğaltmaya çalışıyoruz. Mezitli Belediyemizin Aşevine sebze üretimi yaparken, aynı zamanda yerel ve sağlıklı tohumumuzun da korunarak gelecek kuşaklara aktarılması işini yapıyoruz. Atalık tohumlarımızın sadece Mersin'e değil, tüm Türkiye'ye yayılmasını sağlıyoruz. Bölgelerin iklim şartlarına göre farklı şehirlere tohumlarımızı ulaştırıyoruz. Mesela geçen yıl soğuk iklimde yetişen siyah domatesi üretmiştik, bu yıl da beyaz patlıcan üretmeye çalışacağız" dedi.Mersin Tohum Takas Grubu İl Temsilcisi Serap Çetinalp de değişik yerden gelen her tür tohumu takas yoluyla yaymaya çalıştıklarını ifade etti. Türkiye genelinde sayıları 50 bini bulan tohum takas grubu üyesi bulunduğunu ifade eden Çetinalp, "Farklı şehirlerde bu takas şenliklerimizi düzenliyoruz. Özellikle tarımsal üretim konusunda dünyanın en verimlisi olan ülkemizde ata tohumlarına dönülerek eski güzel günlerimize dönmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.Tohum Takas Grubu olarak çok önemli bir görev yaptıklarını ifade eden Fevziye Koca da "Her geçen yıl daha büyüyor ve daha da kurumsallaşıyoruz. Daha bilinçli hale geldik. Küçük bir toprağım var ve ben de üretim yapıyorum. Doğayı seven ve üretime katkı sunan herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MERSİN