Gönüllü Turizm Elçileri göreve başladı

Fatih'in tarihi, sosyal ve kültürel noktalarını ziyaret eden turistlere yardımcı olmak amacıyla Fatih Belediyesi'nin başlattığı Gönüllü Turizm Elçileri Projesi 10'uncu kez hayata geçti. Bin 500 öğrencinin başvurduğu projede yazılı ve sözlü mülakatları geçen 450 Gönüllü Turizm Elçisi Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görevlerine başladı.

Gönüllü Turizm Elçilerinin göreve başlaması dolayısıyla Ayasofya Meydanı'nda düzenlenen törene Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ak Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, İTO Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşik, Fatih Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, turizm elçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan M. Ergün Turan, projeyle dünyanın dört bir yanından Tarihi Yarımada Fatih'i ziyarete gelen turistlere yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. Turizmin bir ülkenin gelişimi, ekonomisi ve refahı açısından çok mühim olduğunu belirten Başkan Turan, turistlere yardımcı olmanın yanı sıra ülkemizi temsil görevi de üstlenecek olan gençlerin sorumluluğunun önemine dikkat çekti.

"Gençler 10 yıldır bu projeye müthiş ilgi gösteriyor"

Fatih'in görülmesi gereken birçok tarihi güzelliğe ev sahipliği yaptığını, bu noktada projenin turistlere yardımcı olmak adına önemli olduğunu ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Türkiye turizmi 2000'li yıllardan itibaren gelişim gösteriyor. İstanbul'da şu anda gelişen bir turizm potansiyeli var. Gençlerimiz 10 yıldır bu projeye müthiş ilgi gösteriyor. Türkiye'nin değişik şehirlerinden bin 500 gencimiz başvuruda bulundu, yazılı sınav ve mülakat sonunda 450 genç projede yer aldı. Türkiye'ye örnek teşkil edecek bu projede 14 ile 30 yaş aralığında gençlerimiz başvuruda bulunabiliyor, ağırlıklı olarak 14-20 yaş arası gençlerimiz ülkemizin turizmine "Gönüllü Elçilik" yapıyorlar. Gençlerimiz İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Arapça, İngilizce olmak üzere birçok dilde turistlere hem tercümanlık yapıyor, hem de sorunlarını bu diller de çözüme ulaştırıyorlar. Aynı zamanda her meslek grubundan ve her eğitim grubundan gençlerimiz şu anda burada dillerini geliştirmek için bir fırsat bulmuş oluyor. Elçilerimiz için unutulmaz anılar oluyor, turistlerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından bin 500 öğrenci arasından seçilerek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan 450 öğrenci turistlere yardımcı olmak amacıyla görev yerlerine geçti. Gönüllü Turizm Elçileri İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca, Farsça ve Çince dillerinde, 07 Eylül Cumartesi gününe kadar turistlere yardımcı olacaklar. Sahada bir genel koordinatör ve 6 supervisor yer alıyor. 30 günü dolduran Turizm Elçilerine sertifika yanı sıra sembolik cep harçlığı da veriliyor. Projeye kabul edilen Turizm Elçilerine bir yıl boyunca kullanabilecekleri müze kart hediye edilecek.