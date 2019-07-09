09.07.2019 08:20
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Gönüllü turizm elçileri göreve başlıyor

Gönüllü turizm elçileri göreve başlıyor

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 10.sü düzenlenen ve geleneksel hale gelen Gönüllü Turizm Elçileri turistlerle aramızda köprü olmak amacıyla görev başında.

Tanıtım toplantısı 09 Temmuz Salı günü (yarın) saat 11.00'de Sultanahmet Meydanı Ayasofya önünde yapılacak.

Bu yıl Gönüllü Turizm Elçisi olmak için yaklaşık 1500 öğrenci başvurdu. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Gönüllü Turizm Elçisi adayları önce yazılı sınava tabii tutuldu. Yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü mülakata girdiler.

Her iki sınavı da başarı ile geçen 450 öğrenci Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazandı.

Turizm Elçileri Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu,Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar. Gönüllü Turizm Elçileri İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca dillerinde, 07 Eylül Cumartesi gününe kadar turistlere yardımcı olacaklar.

Kaynak: Bültenler
Sultanahmet, Ayasofya, Güncel

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