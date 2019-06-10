Gönüllü Türk kuruluşları Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.

ADAM ABU BASHAL/GÖKHAN KAVAK - Nijerya
'da faaliyet gösteren Türkiye
merkezli sivil toplum kuruluşları, ülkenin farklı bölgelerinde açtıkları su kuyularıyla Nijeryalıların temiz su ihtiyacını gidermeye çalışıyor.
Okullardan köylere, camilerden mülteci kamplarına kadar Nijerya'nın birçok yerinde yüzlerce su kuyusu açan Türk hayırseverler, su ihtiyacı çeken Nijeryalılara ulaşabilmek için yağmur çamur demeden kilometrelerce yol gidiyor.
Nijerya'da faaliyet gösteren Türkiye merkezli Adamder Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi
Vakfı ve Beşir Derneği gibi kuruluşlar ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Avrupa
merkezli Bir El derneği Nijerya'da 300'den fazla su kuyusu açtı.
Ülkede 2010 yılından beri faaliyet gösteren Adamder Derneği temsilcisi Fatih Emin
Danışan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak yürüttükleri insani yardım ve eğitim faaliyetleri kapsamında Nijerya'nın birçok bölgesinde su kuyusu açarak insanların temiz suya ulaşmasına yardımcı olduklarını söyledi.
Kaynak: AA
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