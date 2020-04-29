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Gönüllü usta öğreticiler günde 14 bin maske üretiyor

Bitlis merkez ve ilçelerinde Halk Eğitimi Müdürlüğü'ndeki gönüllü kadın usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek vermek amacıyla maske üretiyor.

29.04.2020 19:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 19:35
Bitlis merkez ve ilçelerinde Halk Eğitimi Müdürlüğü'ndeki gönüllü kadın usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına destek vermek amacıyla maske üretiyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışma sonucu il merkezi ve ilçelerdeki halk eğitimi merkezlerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak oluşturulan atölyelerde, günlük 14 bin maske üretiliyor.
Usta öğreticiler tarafından dezenfekte edilen atölyelerde 5 aşamadan geçirilen malzemeler maskeye dönüştürülerek kurumların ihtiyacı karşılanıyor. Yapımı tamamlanan maskeler sterilizasyon işlemlerinin ardından paketlenerek hazır hale getiriliyor.
Atölyelerde maske üretimini inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu dönem meslek liseleri ve mesleki eğitimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.
Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de 10 ton dezenfektan, yüzey temizleyici, sıvı sabun, bulaşık deterjan ve katı sabun üretme kapasitesine sahip atölyenin açılışını yaptıklarını anımsatan Korkmaz, "Bugünde maske üretim atölyemizin açılışını yaptık. Yaklaşık bir haftada kurduğumuz atölyede 15 gündür üretim yapılıyor. Finansmanını bakanlığımız destekledi. Bitlis Belediye Başkanımız da 4 dikiş makinesi aldı. Bu atölyeyi 24 saat vardiya sistemine göre çalıştırırsak, günlük üretim kapasitemiz 15 bin." dedi.
Belediye ve kaymakamlıkların gönderdiği kumaşları maskeye dönüştürerek kendilerine teslim ettiklerini anlatan Korkmaz, Bitlis Belediyesine 14, Tatvan Belediyesine ise yaklaşık 30 bin maske diktiklerini kaydetti.
Atölyede günde asgari 5 bin kesim yaptıklarını, bunları ilçelerdeki halk eğitim merkezlerine de gönderdiklerini belirten Korkmaz, "Usta öğreticilerimiz bunların lastiklerini takıyor. Seri bir şekilde her halk eğitimde ortalama günde 2 bin maske üretiliyor. Bir günde 20 bin maske üretebilecek kapasitedeyiz. Valimiz ile de görüştük ve maske kumaşını tedarik edeceğiz. Tüm kurumların maske ihtiyacını ücretsiz karşılayacağız." diye konuştu. Gönüllü usta öğreticiler günde 14 bin maske üretiyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis, Güncel, Haber

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