Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gönüllü usta öğreticiler sağlık kuruluşları için maske yapıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki 16 gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı.

26.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:02
Gönüllü usta öğreticiler sağlık kuruluşları için maske yapıyor
Aydın 'ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki 16 gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı.
Efeler Kaymakamlığı öncülüğünde çalışmalarına başlayan öğretmenler, kurs merkezinde steril hale getirilen ortamda günde yaklaşık 800 tıbbi maske üretiyor.
Yapımı tamamlanan maskeler, gün sonunda Efeler Kaymakamlığında toplanıp, buradan da ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.
Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Aytekin Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı birlik olunması, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti.
"Bir tuğla da bizden olsun." anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:
"Gün, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanımıza, asil milletimize hizmet etme günü. Bu çalışmada herhangi karşılık beklemeden görev alan usta öğreticilerimiz en büyük takdiri ve teşekkürü hak ediyor. Onlar sevdiklerinden ayırdıkları zamanla bizlerin yanında oldu. Bizlere güç verdi. Bu milli bir mesele. Bu gönüllülük esasına dayalı bir mesele. Bu hiçbir karşılık beklemeden, ihtiyaçları karşılama noktasında yaptığımız bir çalışmadır. Üzerimize başka görevler düşerse de bunları yapmak için her zaman hazırız."
Hedef 10 bin maske
Usta öğreticilerin 4 katlı, hijyenik ve yıkanabilir maske ürettiğini dile getiren Sezgin, iki top kumaşla pazar günü başlayan çalışmaların aralıksız sürdüğünü, toplamda 10 bin maske üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Usta öğreticilerden Nuray Çınar ise bu işi seve seve kabul ettiklerini, ailelerinin de kendilerine destek verdiğini anlattı.
Çınar, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sağlık sektörüne faydalı olabiliriz. Çalışırken kendimi Kurtuluş Savaşı'ndaki annelerimiz gibi hissediyorum. Hiçbir karşılık beklemeden gönülden gelerek, Allah rızası için bu işi yapıyorum." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Efeler, Aydın, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gönüllü usta öğreticiler sağlık kuruluşları için maske yapıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye’deki vaka sayısı İtalya ve İspanya’dan hızlı artıyor Haberler
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:22: DENİZLİ Engellilerden 'Evde kal Türkiye' mesajı - Haber 12:22: Kahramanmaraş'ta tarihi eser niteliğinde 14 obje ele geçirildi - Haber 12:22: Kocasinan Belediyesi'nden yaşlılara yardım - Haber 12:22: Oto hırsızlığı yapan şüphelilerden biri yakalandı - Haber 12:22: Van'da sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı - Haber 12:16: Son Dakika: Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı - Haber 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber