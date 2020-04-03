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Gönüllü usta öğreticiler tıbbi maske üretimi için çalışıyor

Trabzon'da halk eğitim merkezindeki gönüllü usta öğreticiler ve personel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı.

03.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:28
Gönüllü usta öğreticiler tıbbi maske üretimi için çalışıyor
Trabzon 'da halk eğitim merkezindeki gönüllü usta öğreticiler ve personel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı.

Ortahisar Kaymakamlığı öncülüğünde Faroz Derneğinin desteğiyle çalışmalara başlayan gönüllüler, kurs merkezinde steril hale getirilen ortamda günde yaklaşık 500 tıbbi maske üretiyor.

Yapımı tamamlanan maskeler, gün sonunda Ortahisar Kaymakamlığında toplanıp buradan da 85 mahalle muhtarlıklarına gönderilecek. Maskeler daha sonra gelecek günlerde 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı olanlara dağıtılacak.
Ortahisar Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarım Alan Şefi Özlem Birincioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı birlik olunması, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.
Birincioğlu, önceki hafta tıbbi maske üretimine başladıklarını belirterek, "İlk olarak piyasada kullanılan kumaşları araştırdık. Usta öğretici arkadaşlarımızla birlikte girişimlerde bulunarak 45 gramlık kumaşlarla üretime başladık. Hijyen konusu üzerinde titizlikle duruyoruz. Bulunduğumuz ortamı ve maskelerimizi dezenfekte ediyoruz." dedi.
Dikiş bilen resim, kazaziye, hasır ve feretiko gibi branşlarda çalışan usta öğreticilerin de evlerine götürdükleri malzemelerle birlikte aileleriyle üretimine destek verdiklerini anlatan Birincioğlu, şöyle devam etti:
"Arkadaşlarımızın evden sağladığı destekle birlikte günde 500 tıbbi maske hedefimizi bine çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak maske üretiminde kullandığımız maske telası denilen malzemeyi piyasada bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığından ve yetkililerden destek bekliyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte üretime devam etmek istiyoruz."
Birincioğlu, dikilen tıbbi maskelerin Ortahisar Kaymakamlığına teslim edileceğini aktararak, "Maskelerin, Trabzon'daki muhtarlıklar aracılığıyla 65 yaş ve üstü bireyler ile kronik hastalığı olan kişilere dağıtılacağını öğrenince çok mutlu olduk. Allah, bütün dünyayı bu illetten kurtarsın inşallah. Emeği geçen arkadaşlarımıza, Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürümüz Orhan Genç'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA

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